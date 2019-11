Exclusief voor abonnees ...En dit is het: Cuesta op het middenveld 27 november 2019

In de heenwedstrijd tegen Salzburg hield Genk opendeurdag. Vier van de zes goals kwamen er na één pass door het centrum. De landskampioen is vast van plan om die zone voor de defensie stevig af te sluiten. Carlos Cuesta zou wel eens dat slot op de deur kunnen zijn. Wolf is van plan om de Colombiaanse verdediger naast Berge te posteren, vóór het duo Dewaest-Lucumi. Op die manier wordt Cuesta (20) de vervanger van Heynen. Met Wouters heeft de Duitser nog een alternatief achter de hand, maar Cuesta geniet de voorkeur. (KDZ)