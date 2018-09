... en de zevende buitenlandse 'overloper' 03 september 2018

Onze landgenoot werd zaterdagavond pas de zevende niet-Spanjaard die in zijn carrière voor zowel Real als Atlético Madrid voetbalde. De Duitser Bernd Schuster is de bekendste naam in dat lijstje. Hij speelde 61 wedstrijden voor Real, gevolgd door 85 stuks voor Atlético. De allereerste 'overloper' was de Puerto Ricaan Eduardo Ordóñez in 1932. De overige vier namen: Hugo Sanchez (Mexicaan, 1985), Juan Esnáider (Argentijn, 1996), Santiago Solari (Argentijn, 2000) en Rodrigo Fabri (Braziliaan, 2003). In totaal speelden 26 spelers voor beide clubs, Spanjaarden inbegrepen. (MGA)