"En dan zitten we hier in het GOUDEN strandhuis" 21 december 2018

Goed nieuws voor onze Vlaamse Geike Arnaert en de Nederlanders van BLØF. Hun 'Zoutelande' is - weliswaar verwacht - de grootste Vlaamse hit van 2018. "Met 37 weken stond 'Zoutelande' het langst genoteerd in de lijst", zegt Sam Jaspers van Ultratop. "In de Vlaamse top 50 stond het bovendien 21 weken op 1 en daarmee nemen BLØF en Arnaert het record over van Tourist LeMC feat. Spiritually Wally met 'Horizon' uit 2016." Binnenkort zou er ook nog eens een Mia kunnen vertrekken naar het gammele strandhuis...