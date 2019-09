Exclusief voor abonnees ... en andere miljoenen voor gemiste ingenieurscarrière 10 september 2019

De Halse politierechter had gisteren nog een geval van een gemiste carrière. De ouders van Wim Ost, die in 2010 werd aangereden, vroegen 3,8 miljoen euro schadevergoeding. Op het moment van het ongeval was Ost een 22-jarige laatstejaarsstudent burgerlijk ingenieur. Hij overleefde de aanrijding, maar lijdt nog steeds onder de gevolgen. Zo laat zijn geheugen hem in de steek: na een toiletbezoek in een restaurant vindt hij bijvoorbeeld de weg naar zijn tafel niet terug, aldus zijn ouders. De advocaat bracht de medische kosten in rekening, net als het misgelopen loon van een burgerlijk ingenieur. Vonnis in november. (TVP)