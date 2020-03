Exclusief voor abonnees ...en als toetje een knokpartij 02 maart 2020

Dat de zenuwen tijdens Genk-Club strak gespannen stonden, werd iets voorbij het uur heel erg duidelijk. Bij een opstootje aan de zijlijn geraakte zowat alles en iedereen betrokken. Het incident begon toen Dries Wouters een bal uit de handen van Krépin Diatta wou halen. "Ik wou gewoon snel ingooien en ging dus de bal pakken bij Diatta", deed Wouters zijn relaas. "Vervolgens gaf Diatta me een duw. Voor ik het wist stond er opeens een hoop volk rondom ons." Er werd wat geduwd, getrokken en over en weer geroepen. Gelukkig keerde de rust vrij snel terug. Toen de gemoederen enigszins bedaard waren, trok scheidsrechter Lambrechts nog geel voor Wouters en Diatta. "Eerlijk gezegd snap ik dat niet zo goed", aldus Wouters. "De ref zei dat het door ons begon, maar zelf ben ik van mening dat ik écht niets verkeerds heb gedaan. Die kaart is extra zuur omdat het mijn vijfde van het seizoen is." Volgend weekend moet Wouters op Oostende geschorst toekijken.

