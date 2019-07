Exclusief voor abonnees ...en aast op Ivoriaanse verdediger 10 juli 2019

Blauw-zwart zit niet stil. Nu de beoogde centrumspits aan wal is, richt Club het vizier vol op het lijstje met centrale verdedigers. In die zoektocht zijn de Bruggelingen uitgekomen bij de Ivoriaan Simon Deli, basisspeler bij Slavia Praag en dertienvoudig international. De 27-jarige linksbenige verdediger moet het vertrek van Stefano Denswil opvangen, al moet Club volgens Britse media de concurrentie van Glasgow Rangers dulden. Slavia wil dan weer het na dit seizoen aflopende contract van Deli verlengen, iets waar de Ivoriaan naar verluidt weinig trek in heeft. (TTV)