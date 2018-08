"Emotionele zege" Matthews pakt slotrit 20 augustus 2018

Michael Matthews noemde zijn ritzege op de Vesten in Geraardsbergen "een emotionele overwinning". Na een seizoen met veel pech - hij liep een schouderblessure op na een zware val in het voorjaar en verdween met ziekte uit de Tour - was dit succesje een opsteker. "Het doet deugd", zei de Australiër. "We hebben met de ploeg ook nog geprobeerd om de eindzege te pakken, maar Mohoric was te sterk. Søren Kragh Andersen en ik hebben er alles aan gedaan, maar we konden hem niet breken."