"Elke tafel een iPad voor menukaart"

Eerder rustig, mag je de heropening van Link 21 - in de industriezone van Herentals - noemen. Vijf reservaties voor de middagshift, 's avonds twintig. Nochtans is alles eraan gedaan om het veilig te houden: er zijn iPads in plaats van menukaarten aan tafel. "De gasten kunnen een QR-code met hun smartphone scannen zodat ze het menu te zien krijgen. Via de iPad kan de bestelling dan rechtstreeks aan de bar doorgegeven en betaald worden. Zo hoeft enkel de iPad nog ontsmet te worden", klinkt het. (WDH)

