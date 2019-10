Exclusief voor abonnees "Elke dag denk ik aan meisje van 3 dat ik heb doodgereden" 15 oktober 2019

Acht jaar geleden reed Sep een kleuter dood. Daar kon hij niets aan doen: "Ze was plots de straat opgelopen. Ik had niet gedronken, ik reed niet te snel, ik was niet met mijn gsm bezig. En wat ik meemaak, is erg genoeg." Hij roept iedereen op om zich nooit te laten afleiden achter het stuur.

