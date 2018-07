"Elke dag dat we hem bij ons hebben, is een dag gewonnen" VIC (6) IN COMA NADAT HIJ KWARTIER VASTZIT IN ZWEMBADFILTER Stéphanie Romans en Sander Bral

20 juli 2018

00u00

Bron: eigen berichtgeving 2 De Krant De 6-jarige Vic uit Sint-Antonius (Zoersel) vecht in een Portugees ziekenhuis voor zijn leven nadat hij op de laatste dag van zijn vakantie met zijn arm vast kwam te zitten in een onafgesloten zwembadfilter. De brandweer kon hem na een meer dan een kwartier zonder lucht boven water halen en reanimeren. "De hersenschade is groot", zegt Vics papa vanuit Portugal. "Maar elke dag dat we hem nog bij ons hebben, is een dag dat we hem niet verloren hebben."

Een vakantievilla bij het natuurpark Azeitão was de laatste stop van de 17-daagse tocht door Portugal. Michael Wanzeele (40), zijn vrouw Ansie (36) en hun zoontjes Vic (6) en Jack (4) verbleven er samen met een bevriend koppel en hun twee kinderen. Dinsdag maakten de gezinnen zich klaar om naar huis te gaan. Ansie en het koppel dat met de familie Wanzeele meereisde, dekten naast het zwembad de tafel om voor vertrek naar de luchthaven te lunchen. De kinderen mochten nog een laatste keer in het zwembad springen. "Vic speelde een duikspelletje", zegt zijn papa Michael. "Hij dook naar de bodem en zag in het diepe deel van het zwembad een gat. Hij zwom er naartoe en stak er - nieuwsgierig als hij is - zijn hand in. Het gat bleek de ingang van de zwembadfilter te zijn. Die zoog de arm van Vic tot aan de elleboog vast."

Deur ingebeukt

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN