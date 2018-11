"Elk vliegtuig moet detectiesysteem krijgen voor giftige dampen" 09 november 2018

CD&V wil dat luchtvaartmaatschappijen alle 'fume events' openbaar maken. Samen met de andere Europese landen moet België ook een detectiesysteem voor vuile lucht in de toestellen verplichten, vindt Kamerlid Veli Yüksel. "Als er giftige dampen vrijkomen, moet dat verplicht worden gemeld bij Volksgezondheid. Zowel de crew als passagiers moeten erover geïnformeerd worden", meent Yüksel. "Iedere vliegtuigpassagier en medewerker heeft het recht om te weten waaraan hij of zij tijdens de vlucht is blootgesteld, met heldere info wat vervolgens best kan ondernomen worden."