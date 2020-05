Exclusief voor abonnees "Elk kind pakt schatkist vast. Maar we hebben handgel" 22 mei 2020

Frank (6) en Bob (4) schuifelen voetje voor voetje naar de schatkist waarover de draak waakt. Voorzichtig trekken ze aan de kroon, waarna het groene monster wakker wordt en luid brult. De twee broers hollen verschrikt terug naar mama Annick (39) en papa Thijs (41). "Ze hebben helemaal niets in de gaten van al die coronamaatregelen. Voor hen is dit een bezoek zoals een ander", fluistert Thijs. "We hebben er al een hele dag op het park op zitten en we vinden het geweldig. Alles is goed aangeduid, we kunnen overal voldoende afstand houden en er is veel personeel om ons te helpen. Hier in het Sprookjesbos raken alle kinderen natuurlijk wel de kroon van de schat en andere dingetjes aan, maar we hebben handgel bij, dus onze kinderen reinigen regelmatig hun handen." (BHL)

