'Elitaire' jezuïeten starten met beroepsonderwijs 26 januari 2019

De jezuïetencolleges stappen af van hun traditie van uitsluitend 'elitaire' aso-onderwijs. Voortaan zullen ze ook technisch (tso) en beroepsonderwijs (bso) aanbieden. "We spelen in op de noden in de steden, waar te veel jongeren verloren lopen in de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt", zegt Paul Yperman, hoofd van het jezuïetenonderwijs in Vlaanderen, in de Mediahuis-kranten. "We willen iets doen aan de jeugdwerkloosheid en richten ons daarom op de zorgberoepen en op technische richtingen. Daar is de vraag op de arbeidsmarkt het grootst." In Antwerpen en Turnhout wordt het studieaanbod in eerste instantie uitgebreid met respectievelijk Technisch-Wetenschappen en Verpleegkunde. In het Brusselse Molenbeek komt er tegen 2023 een gloednieuwe school die zowel aso, tso als bso zal aanbieden.

