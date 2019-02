"Elise één van hardste werksters die ik ooit gecoacht heb" David Taylor 18 februari 2019

Medearchitect van die prachtprestatie van Elise Mertens in Qatar was zonder twijfel coach David Taylor. Met zijn positieve en zinvolle insteken hielp de ervaren Australiër zijn pupil door de moeilijke momenten. "Elise was in het begin van de finale wat gefrustreerd omdat Simona (Halep, red.) op alles een antwoord leek te hebben", analyseerde Taylor de eindstrijd. "De game in de tweede set, waar ze naar 2-1 terugkomt, was de sleutel. Daar is alles veranderd en is ze erin beginnen te geloven. In de twee vorige duels met Halep ging het telkens heel snel. Bij 3-6, 0-2 dacht Elise weer: ik kan dat meisje niet kloppen. Maar ik geloof dat ze veel geleerd heeft over zichzelf en over wat ze kan bereiken." Mertens kende nochtans een eerder moeizame start van het jaar. "Het was toch geen catastrofe, ze won ook matchen, hè. Het was correct, zeker niet slecht." Desalniettemin kwam deze zege eerder onverwacht. "Elise is één van de hardste werkers die ik ooit gecoacht heb", zei de voormalige trainer van Sam Stosur en Madison Keys. "Als je zo hard werkt en zoveel talent hebt, is er veel mogelijk. Er is zeker een plaats voor haar aan de top van het mondiale tennis." Met deze titel en zeker ook die zeges op drie toptienspeelsters lijkt dit de definitieve doorbraak. "Voorheen had ze nog maar drie keer een toptienspeelster geklopt en nu drie in één week. Ze volgt sinds begin dit jaar het programma van een topper en probeert punten te pakken op de grote toernooien. Dit is dan ook een immense stap voorwaarts." (FDW)

