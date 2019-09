Exclusief voor abonnees "Eli wordt niet de grote uitdager van Van der Poel" ISERBYT WINT TWEE WB-MANCHES IN VS, MAAR WAT IS DAT WAARD? 24 september 2019

Eli Iserbyt heeft onze nieuwsgierigheid gewekt. De West-Vlaming keerde gisteren terug uit de VS met twee wereldbekerzeges op zak. Puik werk voor iemand van 21. Maar hoe moeten we die prestaties inschatten? Zolang Mathieu van der Poel er niet is, is er geen referentie.

Nuance: er is natuurlijk wel wat vergelijkingsmateriaal. Iserbyt nam het in Iowa City en Waterloo op tegen het beste wat het veldrijden op dit moment te bieden heeft - mannen als Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch, Quinten Hermans en Daan Soete. Dat Iserbyt de verzamelde concurrentie twee keer op minuten zette, is een statement. Jurgen Mettepenningen, grote baas van Pauwels Sauzen-Bingoal, klinkt trots: "De wereldbeker is het hoogste niveau in de cross, en Eli heeft twee keer gewonnen. En niet zomaar, hij heeft de tegenstand twee keer gedomineerd."

Maar het blijft gissen wat dit wil zeggen voor de rest van het seizoen. Mathieu van der Poel is de norm in veldritland: hij bepaalt wat goed is en wat gewoon is. Kan Iserbyt een vuist maken wanneer de Nederlander zijn rentree maakt, eind oktober, of wordt ook hij gewoon weggefietst? Mettepenningen: "Als Van der Poel even goed is als vorig jaar, dan is hij outstanding. Dan is niemand in staat om zijn voet naast de zijne te zetten. Maar als hij wat minder is..."

Mettepenningen maakt zijn zin niet af - "Omdat alleen Mathieu die sleutel in handen heeft" - maar hoopt dat we deze winter een minder eentonige cross gaan zien. Maar waarom zou Van der Poel minder zijn? Zijn wegcampagne doet eerder het omgekeerde vermoeden. Misschien raakt Van der Poel toch een keer vermoeid na de lange opeenvolging van wedstrijden in het veld, op de weg en met de mountainbike, bedenkt Mettepenningen. Of ook: misschien is hij mentaal net iets minder scherp omdat de uitdagingen in de cross stilaan op zijn. "Of misschien rijdt hij deze winter wat meer in functie van het klassieke voorjaar en zorgt dat voor iets meer kansen voor de rest."

Wat Mettepenningen niet doet, is Iserbyt uitroepen tot de grote uitdager van Van der Poel. "Dat zou niet realistisch zijn", zegt hij. "Eli is een groot talent, maar hij is maar 21 jaar. Ook als Van der Poel niet meedoet, mag je niet van hem verwachten dat hij elke week meedoet voor winst of het podium. Hij gaat nog tiende eindigen ook. Logisch op zijn leeftijd. Dit is zijn eerste seizoen bij de profs: het wordt vallen en opstaan."

Gepiekt naar september

Toon Aerts was de grote favoriet voor Iowa en Waterloo, crossen die hij vorig jaar allebei won, maar hij vertelde vooraf dat hij bang was om op renners te botsen die conditioneel verder staan dan hij. Dat scenario lijkt uitgekomen. Iserbyt bevestigt dat hij gepiekt heeft naar september. "Omdat Van der Poel er niet is en omdat er grote wedstrijden te winnen vallen."

Mettepenningen wil niet dat de prestaties van zijn renner op die manier geminimaliseerd worden. "Ik denk niet dat er iemand in de VS was die conditioneel niet in orde is. Als Van der Poel er niet is, ruiken ze allemaal hun kans en willen ze allemaal winnen. Mij maak je niks anders wijs. Eli was gewoon de beste."

Vol voor WB-eindzege

De voorbije seizoenen reed Iserbyt als belofte af en toe al wedstrijden bij de profs, maar winnen zat er nooit in. Demonstreren al helemaal niet. "Hij heeft een grote stap vooruitgezet", zegt Mettepenningen. "Dat is een natuurlijk proces: Eli wordt elk jaar nog een stukje sterker. En hij heeft ook heel hard en professioneel gewerkt. Hij heeft dit jaar ook iets meer duurtrainingen gedaan, zijn lichaam is daar nu klaar voor. Maar in essentie is dit het resultaat van een jarenlange geduldige begeleiding. Vorige winter kon je zien dat hij 50 minuten meekon met de profs, dat laatste kwartier was er soms te veel aan. Nu zijn die extra procenten erbij gekomen."

Uitkijken nu waar het Iserbyt brengt. Eén ambitie steekt er alvast bovenuit. Mettepenningen: "Eli moet vol voor de eindwinst in de wereldbeker gaan. Dat is zijn grote uitdaging voor dit seizoen."