"Elektrische auto maar voor weinig mensen interessant" 16 januari 2019

Een elektrische auto is door de hoge aankoopprijs en langere laadtijden aan publieke laadpalen maar voor weinig mensen interessant. Als bedrijfswagen is een elektrische auto pas interessant als er zowel thuis als op de werkplaats opgeladen kan worden. Dat stelt mobiliteitsclub VAB. Publieke laadpalen hebben een hoge kost en langere laadtijden, waardoor ze enkel interessant zijn als noodoplossing. Een elektrische wagen optimaal gebruiken is volgens VAB trouwens een hele uitdaging waar de doorsnee consument nog niet klaar voor is. "Ook de 'plug-in hybrideauto' is geen valabel alternatief. De veelrijder is het voordeligst af met CNG (aardgas)", aldus nog VAB.