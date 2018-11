"Elektrische auto is geen oplossing voor klimaatprobleem" 14 november 2018

Wie denkt zijn uitstoot te verlagen door met een elektrisch voertuig te rijden of de gasgestookte boiler te vervangen, denkt verkeerd. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap IEA in zijn jaarlijkse World Energy Outlook. De wereld verder elektriseren zal leiden tot een intensiever gebruik van elektriciteitscentrales, om alle e-auto's te kunnen opladen. "Elektrisering is een noodzakelijke stap om tot een lagere uitstoot te komen, omdat het relatief eenvoudig is", aldus Laura Myllyvirta van Greenpeace aan Bloomberg. "Maar dat helpt alleen als de energiesector snel stappen zet in de richting van een nuluitstoot." In 2017 bleek ook de vraag naar steenkool, een heel vervuilende energiebron, voor het eerst in twee jaar weer gestegen. Die vraag komt vooral uit India en China.

