"Eindelijk!" De Ketele Ghys EK-goud in ploegkoers 07 augustus 2018

00u00 0

"Deze titel betekent veel na jaren van ereplaatsen en medailles. Eindelijk staan we op het hoogste podium." Kenny De Ketele (33) was maar wat blij met de Europese titel, gisteren, samen met Robbe Ghys (21). Het is De Keteles derde Europese titel in de ploegkoers (na 2008 en 2011), maar de afgelopen jaren bleef hij steeds steken op zilver (2010 en 2014) en brons (2013 en 2016). Ghys won voor het eerst Europees goud. De titel in de ploegkoers is belangrijk met het oog op de Olympische Spelen in Tokio.

