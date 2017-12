"Eindelijk verre reis met gezin" 21 Jeroen Meus 00u00 0

"2017 was een zwaar maar mooi jaar. Met 'Dagelijkse Zomerkost' heb ik ook in de grote vakantie serieus doorgewerkt, maar het resultaat mag er zijn: de cijfers van 'Dagelijkse Kost' zitten weer op het niveau van gloriejaar 2011. Zeker nu met het koude weer merk je een groot verlangen naar een lekker bord warm eten. En dan was er de tweede reeks van 'Goed Volk'. Veel bekeken en uitstekend ontvangen door de Vlaamse kijker, met daarbovenop de Ha van Humo én de Prix d'Europe: dat zijn geen kleine prijsjes, hé. Ik weet dat ik gezegd had dat er allicht nooit een derde reeks zou komen, maar nu begin ik toch te twijfelen. Voor 2018 hoop ik dat de pH-waarde van de mensheid daalt. Op persoonlijk vlak kondigt het nieuwe jaar zich prachtig aan: omdat Georges (5) vanaf september leerplichtig is, gaan we ervan profiteren om eens uitgebreid op vakantie te gaan: volgende maand naar het noorderlicht in Lapland en in het voorjaar nog vier weken naar Thailand. We zijn als gezin nog nooit zo lang zo ver weg geweest: we kijken er geweldig naar uit." (DB)

