"Eindelijk kan ik mijn redders bedanken" Zes jaar na zware crash 07 oktober 2019

00u00 0

Zes jaar geleden knalde een chauffeur zonder rijbewijs frontaal op de wagen van Erwin Vekemans, die dreigde te verdrinken in de beek waarin zijn auto was beland. Na 21 dagen coma, 35 operaties en een loodzware revalidatie ging de man uit Lille gisteren in Turnhout de brandweermannen bedanken die zijn leven hebben gered. Eerder kon hij de confrontatie niet aan. "De eerste drie jaar na het ongeval lag ik in ziekenhuizen of woonde ik in revalidatiecentra. De drie jaren nadien kon ik het mentaal niet opbrengen om erover te praten. Maar nu vond ik het hoog tijd om die mensen te bedanken. Want zonder hen was ik hier niet meer geweest", zegt Erwin Vekemans. (JVN)

