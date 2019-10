Exclusief voor abonnees "Eindelijk eens thuis winnen" Paul reyns - de klinge 18 oktober 2019

00u00 0

derde provinciale e

De Klinge maakt zich op voor het burentreffen tegen Meerdonk. "Tussen beide clubs heerst een gezonde rivaliteit en we willen er zondag een echte happening van maken", stelt manager Paul Reyns. "Zo zal zangeres Vanessa na de match een live optreden geven in de kantine. Na de titel en promotie van Kieldrecht twee seizoenen geleden is Meerdonk dé publiekstrekker geworden voor onze club. Zich handhaven is het enige doel van de polderformatie. Hun drie laatste matchen leverden geen enkel punt op en zowel tegen Robur als Kemzeke slikten ze telkens vier goals. Stijn Janssens keert terug uit schorsing. Voorts is het uitkijken naar Jordy Van der Heyden, die tussen 2014 en 2016 uitkwam voor De Klinge. Zowat een kwarteeuw geleden was ik twee seizoenen actief als hoofdtrainer bij Meerdonk. Naast Tom Van der Heyden en Johan Vonck had ik toen ook Sven Coppieters onder mijn hoede. Ondanks zijn 43 lentes is Coppieters er nog steeds een vaste waarde. Onze coach kan voor de derby geen beroep doen op de geelgeschorste Jelle Michelet." (VBGB)

