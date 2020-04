Exclusief voor abonnees "Einde lockdown kan horeca een boost geven" 02 april 2020

00u00 0

Horeca Vlaanderen schatte het verlies voor cafés en restaurants door de sluiting tot 19 april al op 1,7 miljard euro. Of dat ook betekent dat er veel zaken definitief gesloten blijven na de lockdown, is een andere vraag. "Wie geen financiële buffer heeft, kan het knap lastig hebben", zegt professor Gino Van Ossel. Maar er zijn enkele lichtpuntjes. "Verschillende brouwerijen hebben de huur voor de periode van de sluiting al kwijtgescholden en halen zelfs bier op om er handgel van te maken. Het personeel moet ook niet betaald, want het zit op werkloosheid. Andere lopende kosten zijn elektriciteit, water en gas. Dat verbruik valt nu ook terug."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen