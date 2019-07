Exclusief voor abonnees "Eigenlijk zijn we nu al profs" Gepromoveerde Visser helemaal klaar 18 juli 2019

Scheidsrechter Lawrence Visser kreeg onlangs promotie van de UEFA. Hij zit nu in categorie 2 en kan voortaan groepswedstrijden leiden in de Europa League. Hij is klaar voor het nieuwe seizoen. "We zijn alleszins goed voorbereid. We kijken uit naar het eerste fluitsignaal. De videoref is één van de grootste veranderingen in het voetbal. Het is niet altijd begrijpbaar voor mensen waarom we in bepaalde fases tussenkomen terwijl we wel het protocol volgen. De communicatie daarin zal belangrijk worden. Eén van onze hoofddoelen is: het respect voor de job van scheidsrechter verhogen. Hoe we dat kunnen doen? Door zoveel mogelijk de juiste beslissingen te nemen. Eigenlijk zijn we nu al profs, zij het in een semiprofessionele omgeving." (FDZ)

