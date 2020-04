Exclusief voor abonnees "Eigenaar had tienjarenplan. Als je dan al na één jaar zou stoppen..." Peter Maes 14 april 2020

Na een gitzwart 2018 (Propere Handen, ontslag bij Lokeren) kwam er eind vorig jaar plots en onverwacht een streepje licht in Peter Maes' carrière: Lommel gaf hem een nieuwe kans. Maes greep ze met beide handen en verzekerde als bij wonder het behoud. Minder dan een half jaar later zit de Limburger weer met de handen in het haar. Geen licentie, geen voorzitter: de toekomst van Lommel - en Maes - is héél onzeker. "Ik heb vette jaren gehad, maar de laatste tijd was het wel altijd iets, ja", zucht hij. "Lommel was voor mij een nieuwe start, weliswaar met veel vraagtekens, maar de allerbelangrijkste doelstelling - in 1B blijven - hebben we gehaald. Cruciaal voor de eigenaar (de Israëliër Udi Shochatovitch, red.). Hij had een verhaal op lange termijn. Een tienjarenplan. Als je dan zou overwegen om al na één jaar te stoppen... Sorry, maar je neemt geen club over om er dan twaalf maanden later de brui aan te geven. Hopelijk is dit geen definitief einde van het verhaal. Gelukkig hebben de spelersgroep, staf en directie hun job gedaan. Anders waren we nog verder van huis. Harm (Van Veldhoven, algemeen manager, red.), Ronny (Van Geneugden, sportief directeur, red.) en Nick (Rondelez, financieel verantwoordelijke, red.) proberen nu alle registers open te trekken om in 1B te kunnen blijven. Ik hoop dat het lukt. Ik woon in Lommel en voelde de voorbije maanden dat er weer iets leefde, dat er weer geloof in de club was. Dan is het jammer dat alles nu stilvalt. Play-off 2 had zo'n mooi vervolg van het behoud geweest, een fantastische beloning voor mijn groep. Matchen tegen Genk, Mechelen of Anderlecht..."

