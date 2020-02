Exclusief voor abonnees "Eerste truitje was van Totti" Shirtverzameling voor broer 20 februari 2020

Thomas Kaminski wisselt wel eens truitjes uit, al verzamelt hij die niet zelf. "Ik doe dat voor mijn broer, Mathias, die vanavond trouwens ook komt kijken", vertelt Kaminski. "'Als je die voor mij kan regelen', zegt hij dan. Als ik kan, doe ik dat wel, puur voor hem. Hij heeft er nu eentje gevraagd van Zaniolo, die geblesseerd is. Maar er is keuze genoeg. Je moet weten: het eerste truitje voor mijn broer was er ook eentje van AS Roma. Toevallig kreeg ik er eentje van Totti te pakken. AS Roma was vroeger wel Champions League, ze hebben twee jaar geleden nog de halve finales gehaald. Die matchen heb ik allemaal gezien." (RN)