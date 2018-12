"Eerste geel belachelijk, tweede overdreven" Djenepo 03 december 2018

00u00 0

Bovenop de 3-0-nederlaag zag Standard in de slotfase ook nog Moussa Djenepo van het veld gestuurd worden. Net als Mehdi Carcela (vijfde geel) is hij er niet bij op STVV. "Die eerste gele kaart was belachelijk. Het was een gewoon duel", aldus de aanvaller over zijn - toch wel terechte - boeking na hard inkomen op Mata. "Mijn tweede kaart was ook overdreven. Ik was gefrustreerd en maakte een overtreding. Brugge maakte de ene fout na de andere op mij en dat wou ik de scheidsrechter meegeven." (TTV)