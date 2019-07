Exclusief voor abonnees "Eerste en laatste rit zijn de belangrijkste" Elia Viviani Deceuninck 05 juli 2019

Hoeveel spurtkansen deze Tour te bieden heeft? "Geen idee. Ik ben op dit moment maar op één rit gefocust. De eerste", lacht Elia Viviani (30) veelbetekenend. "Ook de laatste, op de Champs-Élysées, is natuurlijk een belangrijke. Voor een spurter de mooiste om te winnen." Volgens de Italiaan moet Deceuninck-Quick.Step uitgaan van eigen kracht. "Ik beschik over een supersterke lead-out. Eén van de beste ter wereld. Deze jongens maken me het leven zoveel makkelijker." Kortom, Viviani voelt zich klaar om de strijd aan te gaan met Groenewegen, Ewan, Sagan en co. "Het nare gevoel dat ik overhield aan mijn diskwalificatie in de Giro is volledig weg. Na mijn dubbele ritzege in de Ronde van Zwitserland staan mijn hoofd en mijn benen weer helemaal op punt."

