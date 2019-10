Exclusief voor abonnees "Eerste doel is de start hálen" Mankende Froome bij Tourpresentatie 16 oktober 2019

Hét beeld van de Tourpresentatie 2020: Chris Froome (34) die mankend het podium in het Palais des Congrès opkomt. De viervoudige winnaar is nog lang niet klaar om een gooi te doen naar het record van Merckx, Anquetil en Hinault, zoveel is duidelijk. "Het gaat goed, maar ik heb nog een hoop werk te doen", zei de Brit in Parijs. Zijn revalidatie na zijn zware val in juni zal nog maanden duren. Over Tourwinst wil de renner van Ineos voorlopig niet spreken. "De start halen in Nice is het eerste grote doel", zegt hij. Ondertussen is Froome wel enthousiast over het parcours voor volgende zomer. "Dit wordt de zwaarste Tour in jaren. Een uitnodiging voor strijd tussen de grote tenoren. Iedereen die kan klimmen, maakt kans." (BA/JDK)

