"Eerste 177 euro bij dokter uit eigen zak betalen": VOKA lanceert plan voor gezondheidszorg Isolde Van Den Eynde

26 april 2018

05u00 7 De Krant Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden wil VOKA enkele heilige huisjes slopen. Zo zouden artsen geen supplementen meer mogen aanrekenen en moet de patiënt elk jaar 177 euro aan zorgkosten uit eigen zak betalen. Minister De Block noemt de studie "een onderbouwde bijdrage".

Dat het een uitdaging is om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, is een open deur intrappen. Maar om het met een straf cijfer te illustreren: tegen 2040 zal de kost stijgen met 18,3 miljard euro. Vooral de vergrijzing (8,3 miljard euro) en het gebruik van innovatieve technologieën (5 miljard) zullen de gezondheidszorg onder druk zetten. Dat berekende VOKA in een grote studie. De Vlaamse werkgeversorganisatie ligt ervan wakker omdat een deel van de koek door de werkgevers betaald moet worden.

De groeinorm van 1,5 % die de overheid voorziet voor de gezondheidszorg dekt een deel van de meerkost - tegen 2040 levert ze 10 miljard euro aan extra middelen op. Maar dat betekent dat er nog steeds 8,3 miljard gezocht moet worden. Je kan dan de kaasschaaf bovenhalen, zoals in het verleden. Maar VOKA pleit voor een grote transformatie. "En daarbij moet iedereen geresponsabiliseerd worden", zegt topman Hans Maertens. "Patiënten, burgers, instellingen en zorgverleners."

