"Eerst nog even genoten" STEFAN CARUSO (44) KEERT TERUG VAN ITALIË ZONDER SIGARETTEN 21 augustus 2018

00u00 0

Vormgever Stefan rookte al sinds zijn zestiende. Pas toen 20 jaar later zijn kinderen geboren werden, probeerde hij al eens te stoppen. Dat lukte hem zeven jaar lang, maar vorig jaar herviel hij. En sindsdien rolde hij opnieuw elke dag tabak. "Best wel wat." Last van het roken had hij nog niet. "Maar ik wist dat het ooit zou komen. Het was genoeg geweest. Het is niet mooi en ik wil geen rokende vader meer zijn voor mijn kinderen." Twee weken geleden, net na z'n vakantie in Italië, besloot Stefan te stoppen. "Ik liep al zolang met het idee rond en zocht een geschikt moment. Tíjdens de vakantie zou ik last hebben van de nicotinepleisters: het is warm en je ligt aan het zwembad. Ook wilde ik in het buitenland er nog even van 'profiteren', om het zo te zeggen. Maar het einde van de vakantie leek me een ideaal moment. Een nieuwe start. Of ik een manier heb om vol te houden? Momenteel lukt het met de pleisters. En ik doe het natuurlijk voor mijn kinderen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN