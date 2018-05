"Eerst genieten, dan beter doen in Champions League" CEO MANNAERT 14 mei 2018

00u00 0

Voor CEO Vincent Mannaert bestaat er geen twijfel: "Club is de verdiende kampioen." De manager van blauw-zwart genoot net als Verhaeghe met volle teugen van de ook voor hem tweede landstitel: "Zeker na Nieuwjaar zijn er veel moeilijke momenten geweest. Veel dipjes, maar telkens zijn we die te boven gekomen. De grootste ontgoocheling was de verloren thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Toen werd het plots opnieuw heel ernstig. Bij de 1-0-ruststand in Charleroi vorige donderdag was er een moment van twijfel. 'Het zal toch niet gebeuren', dachten we. Uiteindelijk is het heel knap van de groep. Ruud (Vormer, red.) heeft met zijn vrijschop een moment gepakt en iedereen meegetrokken. Deze titel is verdiend omwille van de regelmaat. Hoe de nabije toekomst eruit ziet? Ik weet hoe moeilijk het is om trofeeën te winnen, dus laat ons nu eerst genieten. Pas dan zullen we denken aan de transfers en de Champions League. Daarin zullen we het in ieder geval beter doen dan de vorige keer." (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN