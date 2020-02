Exclusief voor abonnees "Eens tegen zijn achterband aanrijden" Iserbyt 01 februari 2020

Van der Poel zondag een hak zetten op de Militärflughafen in Dübendorf? Moeilijke opdracht, volgens Eli Iserbyt, toe aan zijn allereerste prof-WK. "Tot voor kort had hij nog een demarrage of drie, vier nodig om het verschil te maken. Maar de laatste weken rijdt Mathieu gewoon weg waar en wanneer hij dat wilt." Toch koestert Iserbyt stiekeme hoop. "Dat de WK-stress hem bevriest, zoals dat in het verleden een paar keer is gebeurd. In dat geval kunnen we hem misschien nerveus maken." Hoe? "Wij moeten hem niet uit zijn 'kot' lokken. Enkel zijn bewegingen volgen en beantwoorden. En... de gekende truken van de koers gebruiken. Geen 'vuile' manoeuvres, maar bepaalde dingen die een renner mentaal beïnvloeden. (lacht) Ik spreek uit ervaring, van toen ik bij de U23 zelf nog als favoriet aan de start kwam. Als Mathieu aanvalt en ik kan mee... zo'n beetje tegen zijn achterband aanrijden, bijvoorbeeld. Als teken van 'Hey, ik ben hier nog'. Al is het maar de vraag in hoeverre hij zich nog zenuwachtig laat maken. Ik vind hem veel rustiger geworden."

