<<Eens onzekerheid weg, zal het boekingen regenen>>

25 mei 2020

Hoewel reizen binnen Europa binnenkort wellicht weer mag, kijken de meeste Vlamingen nog even de kat uit de boom. Bij reisorganisatie TUI is het aantal nieuwe ­boekingen nog steeds <<verwaarloosbaar klein>>. Er zijn ook nog niet veel mensen die hun coronavoucher al ingezet hebben om een nieuwe reis te betalen. Maar dat kan volgens woordvoerder Piet Demeyere snel veranderen zodra toeristen een echt perspectief hebben. Hij verwacht dat het dan bij wijze van spreken <<boekingen zal regenen>>. <<Er is een datum nodig waarop reizen weer mogelijk is>>, zegt hij. <<Daarnaast moeten de mensen een duidelijk beeld krijgen van hoe hun reis er zal uitzien. Niemand wil op vakantie in een spookhotel in een spookstad. Wij zijn nu de accommodaties in het zuiden van Europa aan het contacteren om te checken hoe ze de maatregelen zullen naleven: het strand afbakenen, de tafels verder uit elkaar in de restaurants, geen groepssporten... Zodra de onzekerheid bij de toeristen weg is, zullen ze boeken. Dat zal snel gebeuren, want als sector staan we voor het hoogseizoen: veel tijd om te aarzelen is er niet meer, wat in maart nog wel had gekund. Ten slotte zal ook het weer een rol spelen. De laatste dagen hebben we hier in België mooi weer gehad, maar als dat omslaat, kan dat de boekingen positief beïnvloeden.>>

