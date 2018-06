"Eens geen schandalen, dat komt de sfeer ten goede" FRANKRIJK Hugo Delom, 'L'Équipe' 12 juni 2018

00u00 0

Veel aanvallend talent

"Wie kan beschikken over een aanval met Griezmann, Mbappé, Dembélé en zelfs Giroud? Weinig of geen landen, toch? Het offensieve talent is enorm. En er zal vooral naar Griezmann gekeken worden, zeker na het seizoen dat hij met Atlético heeft gedraaid."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Atlético

Frankrijk

Griezmann

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

PSG