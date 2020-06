Exclusief voor abonnees "Eén worden met de natuur" Zonnige groetjes uit... België | Presentator Luc Appermont (70) woont in Oud-Heverlee 13 juni 2020

00u00 0

"De zomervakantie wordt er wellicht een in eigen land, maar niet in ons buitenverblijf in Oostende. Aan zee gaan we voor de rust. Bart en ik zijn geen types om te liggen zonnebaden, en al zeker niet op een overvol strand. We genieten dus van onze tuin in Oud-Heverlee. En als we die beu zijn, maken we een wandel- of fietstocht. Ik vind ze allebei even leuk, dus wat het wordt, hangt meestal af van Barts humeur. Het Meerdaalwoud telt zeven bosreservaten en is ideaal om één te worden met de natuur. Of te verdwalen, want het is het grootste loofbos van Vlaanderen." (lacht)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen