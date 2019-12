Exclusief voor abonnees "Eén van onze beste matchen" Chadli 23 december 2019

00u00 0

"We speelden tegen Genk één van onze beste matchen van het seizoen", zei Anderlechts smaakmaker Nacer Chadli, die na een kuitblessure opnieuw in de basis stond. "Genk startte sterk, maar wij bleven kalm, lieten de storm overwaaien en namen na minuut vijftien het commando over. Ik vond ons zowel in balverlies als in balbezit sterk acteren. Uiteindelijk wonnen we met 2-0, maar met iets meer geluk en efficiëntie hadden we vier of vijf keer kunnen scoren. Zelf had ik misschien ook wel een goaltje kunnen maken, maar dat lukte jammer genoeg niet. Desondanks was het toch een heel mooie avond voor ons. Na de bekerkater tegen Club Brugge hadden we een prima reactie in huis. We doen op deze manier een zaakje in het klassement, al blijft de foutenmarge natuurlijk klein."

