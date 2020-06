Exclusief voor abonnees "Een uitsmijter in café waar ik als student al kwam" Rik Torfs (63) Prof Kerkelijk Recht en HLN-columnist 08 juni 2020

00u00 0

"Sterrenzaken waarbij een hele uitleg bij elk gerecht hoort, zijn aan mij niet besteed. Liefst van al zou ik mosselen met friet gaan eten, maar daarvoor is het nog niet de tijd van het jaar. Dus ga ik deze week eens langs bij Frans en zijn café Universum aan het Herbert Hooverplein in Leuven. Hij serveert lekkere uitsmijters. Bij Frans heb ik in de jaren tachtig heelder dagen gezeten om naast een kop koffie mijn thesis te schrijven. Ik voelde mij toen zoals de schrijver Jean-Paul Sartre en het is fijn wanneer dat gevoel nog eens terugkeert."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen