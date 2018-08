"Een Tottenham-verhaal kan nu ook" FOKET WIL MOOISTE EUROPESE AVONDEN MET GENT HERBELEVEN 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Thomas Foket (23) maakte de voorbije jaren de grote Europese avonden van AA Gent mee. Lyon, Valencia, Zenit, Tottenham: 'Fokkie' keek ze in de ogen en zegevierde. Die glorie wil hij opnieuw beleven. "Het is nu of nooit."

In de huidige kern van AA Gent is Thomas Foket één van de weinige overlevers van de grote Europese avonden in 2016 en 2017. Hij weet als geen ander wat zo'n campagne kan betekenen voor een spelersgroep. Maar leeft dat besef bij iedereen genoeg? "Het zou erg zijn als je dat besef niét zou hebben", vindt Foket. "Dan kan je beter stoppen met voetballen. Als we Bordeaux uitschakelen, spelen we al tot december Europees. Het is nu of nooit. We hebben maar één kans, we moeten alles geven."

Als je terugkijkt op die Europese avonden van AA Gent, wat was dan jouw topmoment?

"Elke wedstrijd was geweldig. Alleen al dat begin, als je die hymne hoort. Dat zijn details, maar ze blijven bij. Zeker van die match tegen Zenit, waarin we ervoor zorgden dat we overwinterden in de Champions League. Tottenham uitschakelen was ook heel mooi, op Wembley. En voor mij persoonlijk de match op Valencia, waar ik scoorde. (lacht) Ik heb niet veel goals gemaakt, maar wel eentje in de Champions League."

Je was er vorig jaar door die hartoperatie niet bij toen Gent uitgeschakeld werd door het Oostenrijkse Altach, maar je hebt achteraf wellicht wel gemerkt wat een seizoen zonder Europees voetbal betekent.

"Het maakt een groot verschil in de kleedkamer. Zonder Europees voetbal zijn het lange weken. Je leeft altijd maar toe naar één wedstrijd. Als je dan verliest, sleep je dat mee. Als je Europees speelt, kan je iets wat misgaat in de ene competitie rechtzetten in de andere. En loopt het goed, dan neem je dat mee en wil je dat doortrekken. Het is drukker, het is zwaarder en je moet meer gefocust zijn als je Europees speelt. Maar het is ook veel mooier."

Zie je deze groep in staat om Europees zo ver te geraken als twee jaar geleden, tegen Tottenham?

"Ik denk het wel. Er moeten sowieso nog stappen gezet worden, want er zijn veel nieuwe spelers. Toen hadden we lang gewerkt aan een ploeg, er zaten veel automatismen in het elftal. Nu is het toch al een jaartje wat zoeken en wat veranderen. Maar ik vond onze twee matchen tegen Jagiellonia toch vrij matuur. Er zijn wat nieuwe spelers bij, maar ik vind dat we mekaar wel goed aanvoelen. We hebben ook vier keer op rij gewonnen, dat neem je toch mee."

En toch: de match in Eupen was niet goed. Vanderhaeghe was achteraf ook vrij scherp. Is daarover nagepraat?

"Ja. Er waren dingen waarvan duidelijk was dat het de volgende keer anders moet. Het zal ánders moeten tegen Bordeaux, maar iedereen wéét dat ook. Het goeie is dat we tegen een topploeg spelen. Het zou erg zijn mocht er geen focus zijn. Want daar ging het toch vooral om na Eupen. Ik denk dat we ons op dat vlak geen zorgen hoeven te maken. Voor dit soort matchen doé je het. Als je hier een goed resultaat in neerzet, kan je je aan heel de wereld tonen."

De verwachtingen rond Gent in de competitie lijken matig. Analisten noemen Anderlecht en Brugge als titelkandidaten, Genk en Standard als outsiders.

"Dat is niet erg, hé. Toen wij kampioen werden, is er vooraf ook weinig over ons gepraat. Ze hadden ons toen niet eens in de top vijf gezet. Als je ziet wie hier op de bank of zelfs niet in de selectie zit, dan moet de ambitie sowieso top drie zijn. Wij zijn verplicht om play-off 1 te halen, maar dan kan alles."

De matchen tegen Bordeaux zijn misschien het moment om te tonen dat er rekening moet gehouden worden met jullie?

"Het is niet dat wij dat moeten laten zien aan analisten die ons vijfde of zesde zetten, het gaat erom zelf te kijken waar we staan. We moeten ervan uitgaan dat wij met ons aanvallend geweld altijd een goal kunnen maken. Als we dan de nul kunnen houden, denk ik dat we al een grote stap zetten."

Wat weet je over Bordeaux?

"Genoeg. We hebben er tactisch op getraind, maar het wordt wellicht de moeilijkste match die we dit seizoen al hebben gehad, een eerste grote test. Maar er zijn zeker mogelijkheden. Wij moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Bordeaux zit in de competitie misschien wel in een dipje, Europees blijft een ander verhaal."

Je voelt je toch geen underdog?

"Neen. Zeker niet."

Je zit intussen in je laatste contractjaar. Ben je daarmee bezig? Beleef je matchen als die van vanavond anders?

"Neen, totaal niet. Ik kan mij sowieso tonen op Europees niveau. Ik heb een jaar wat tegenslag gehad, het is ook voor mezelf uitkijken waar ik weer sta op Europees niveau."

Je kon voor je hartoperatie naar Atalanta Bergamo, waar je hartprobleem ontdekt werd. Ambieer je opnieuw die stap hogerop, nu je weer helemaal gezond bent?

"Weet je: ik heb daar ook toen niet naar gezocht. Ik zie het eerder zo: als die kans er komt, dan moet je daarover nadenken. Maar ik ben nu vooral blij dat ik weer aan het spelen ben en dat ik weer Europees mag voetballen. Ik zit hier niet in een slechte ploeg, integendeel. En als er iets komt, komt er iets. Ik ga daar mijn hoofd niet over breken."

Beleef je topwedstrijden als deze anders na je hartoperatie? Geniet je meer?

"Het is niet dat ik jaren out geweest ben, hé. Mensen die een kruisband afscheuren, staan langer aan de kant dan ik. Het is ook achter de rug, ik zou niet weten waarom ik daarover nog moet nadenken. Die transfer was toen een gemiste kans, maar ik speel nog altijd voetbal. Ik ben blij met elk moment op het veld."