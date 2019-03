"Een speciale, magische avond" 13 maart 2019

00u00 0

Cristiano Ronaldo reageerde voor de televisiecamera's zichtbaar gelukkig na zijn hattrick. De Portugees leidde Juventus naar de kwartfinale van de Champions League. Quasi in zijn eentje. "Onze attitude was fantastisch, we toonden de mentaliteit van kampioenen. De ploeg heeft zijn eergevoel laten spreken. Atlético is een grote ploeg, maar dat zijn wij ook. We hebben bewezen dat we de kwalificatie verdienden. Of we nu doorgaan tot de finale? (lacht) We bekijken het match per match." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN