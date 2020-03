Exclusief voor abonnees "Een snottebel is dodelijk voor ons mannetje" brief van de dag 16 maart 2020

Ik weet dat jullie niet kunnen voelen wat wij voelen, maar hopelijk kan ik een gezicht plakken op mogelijke 'risicogroepen'. Ik ben mama van Axel. Axel is twintig maanden en sinds een achttal maanden weten we dat hij een zeldzame longziekte heeft. We zijn ons kleintje bijna kwijt geweest. Na ongelofelijk veel ziekenhuisbezoekjes doet hij het met zuurstof en onderhoudsantibiotica thuis goed. Kan je je voorstellen hoe het voor ons was toen het coronavirus België bereikte? Waarom moest iedereen nog even naar Italië om te skiën? En waarom moeten mama's toch nog even hun kinderen naar school sturen wanneer ze hoesten of aan het snotteren zijn? Natuurlijk, het is maar een snottebel, alleen is die voor ons mannetje dodelijk, reeds als het geen corona is. Denk alsjeblieft na en besef je dat ook jouw kind snel van je afgenomen kan worden. Evenals je ouders of die lieve tante die last heeft van diabetes of haar hart. Niet kunnen binnenblijven en moéten gaan werken, is deels niet willen. Ik vond het ook niet leuk om mijn werkgever van de situatie op de hoogte te brengen, maar het moet. En een werkgever moet begrip tonen. Ondertussen zit ik met mijn jongens reeds drie weken in vrijwillige isolatie. En wanneer jullie meewerken, kan hier ooit een einde aan komen. We hebben het leuk, maar ik leef niet graag in gevangenschap. Dus alsjeblieft, denk na bij wat je doet. Denk niet het is maar een hoestje. Neem verlof, indien mogelijk. Ga niet meer op zoek naar vertier buitenhuis, maar geniet binnen van elkaar. Axeltje is jullie dankbaar!

