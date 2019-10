Exclusief voor abonnees "Een seizoen kost me tussen 70.000 en 80.000 euro" 25 oktober 2019

Sam Maes heeft als skitoptalent een imposant lijstje sponsors en dat helpt. Een skiseizoen kost hem tussen 70.000 à 80.000 euro, rekent Maes uit. "Skiën is een dure sport. Mijn private team kost me met alle reizen - dit jaar naar Nieuw-Zeeland, Japan en de VS -, coach, hotels en skipassen zowat 35.000 à 40.000 euro. En dan heb ik nog een eigen materiaalman die ongeveer hetzelfde kost." Maes is dankbaar voor de financiële steun uit België. Tot vorig jaar droeg de Waalse sportadministratie Adeps bij, maar intussen switchte hij en nu heeft hij een topsportcontract bij Sport Vlaanderen: "Vorig jaar wilden zij mij nog niet steunen, nu wel. De link met Vlaanderen is ergens logischer. Ik spreek zelfs geen Frans." In de aanloop naar de Winterspelen van Peking 2022 zal ook het BOIC financieel tussenkomen. (BF)

