"Een puinhoop" DUMOULIN 02 juli 2018

Tom Dumoulin noemt de beslissing van ASO om Chris Froome startverbod te geven in de Tour "een puinhoop". "Het is niet goed voor het wielrennen. Dat is gewoon een feit", zei Dumoulin na afloop van het Nederlands kampioenschap, waarin hij 29ste werd. Dumoulin eindigde tweede in de Giro na Froome en zou ook zijn grote uitdager worden in de Tour. Dumoulin zegt niet zeker te zijn dat Froome echt geweerd wordt in de Tour. "Als hij toch mag starten, dan heeft een rechter ernaar gekeken en Froome in het gelijk gesteld. En dan moeten we het daarmee doen." (MG)