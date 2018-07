"Een 'pragtik' festival" en 'pragtik' optreden 09 juli 2018

De band uit Seattle verscheen net iets te laat op het appel, wat in het begin ook gezegd kon worden van de stem van Eddie Vedder. Die liet het tot halfweg het eerste nummer afweten. Gelukkig is het Werchterpubliek vergevingsgezind, want na die kleine uitschuiver was Eddie wél klaar om z'n fans mee te nemen op een heerlijke trip. Toen hij vervolgens ook nog eens z'n beste Nederlands bovenhaalde, was het publiek helemaal verkocht. Rock Werchter is "et bezte festival" en een "pragtikke plek" met "pragtikke mensen". Wie nog niet helemaal mee was, was het toen wel. En dan kan een politiek statement wel. Zo haalde Vedder z'n maatje Jack Johnson op het podium voor een ingetogen versie van 'Imagine' van John Lennon. Een betoverende aanklacht tegen Trump.

