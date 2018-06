"Een ooievaarnest, wat is dit nu weer?" 12 juni 2018

"Wat is dát voor iets?", denkt Gempa, de 12-jarige orang-oetan van Pairi Daiza. Dus gaat hij, intelligent als de mensapen zijn, op onderzoek uit. Want in het Sumatraanse oerwoud hebben ze dat niet, ooievaarskuikens. Ook in zijn vroegere woonplaats, de zoo van Stuttgart, had hij nog nooit zo'n grote vogel van dichtbij gezien. Maar in zijn verblijf in Pairi Daiza hebben de ooievaars dus een nest gebouwd, hoog op een paal. Voor een béétje orang-oetan is dat geen belet: klimmen met zulke armen is voor hen even gewoon als wandelen - misschien zelfs gemakkelijker. Uiteindelijk gebeurde er helemaal niets: de ontmoeting bleef bij wat gepook van Gempa en wat ongerust geklepper van ma en pa ooievaar. Gempa wordt in november trouwens voor het eerst vader: zijn wijfje Sinta is sinds eind maart zwanger, en net als bij de mens duurt de zwangerschap bij de orang-oetans negen maanden. (SSL)

HLN