"Een ongelofelijk talent" Thomas 20ste op 1:02 21 februari 2020

"We weten van vorig jaar dat Evenepoel een ongelofelijk talent is", zegt Geraint Thomas. "We wisten dat hij hier bij de favorieten zou zijn. In die zin is het geen verrassing dat hij vandaag heel goed gepresteerd heeft. Dit is een klim waarop je moeilijk kan aanvallen vanaf de voet. Het gaat heel geleidelijk omhoog, het is een tempoklim. Maar soms is het op zo'n klim moeilijker om power te ontwikkelen dan op van die steile beklimmingen. Maar als je in de buurt van de top komt, wanneer iedereen ongeveer op de limiet zit, én je hebt goeie benen, dan kan je gaan. Dit toont gewoon dat Evenepoel in goede conditie is. Knap, want dit was een stevige rit en we hebben goed doorgetrapt." (BA)