"Eén minuut later en Jade was vertrokken voor een dagje zee"

05 mei 2018

00u00 0 De Krant Een meisje van 2,5 zou met haar vader een dag naar zee gaan, om te genieten van het mooie weer. Eerst gingen ze nog snel iets lekkers kopen bij de bakker, maar toen sloeg het noodlot toe. Een 53-jarige trucker richtte een ware ravage aan op de steenweg in Kortenberg. Jade kwam om, haar papa ligt zwaargewond in het ziekenhuis. "Ik hield haar in mijn armen toen ze haar laatste adem uitblies", getuigt haar oom.

De kleine Jade had donderdag haar enkel verstuikt in de speeltuin. Daardoor kon ze uitzonderlijk niet naar het instapklasje van haar school in deelgemeente Erps-Kwerps. Vader Hicham Benammar besloot daarom een dag vrij te nemen bij koerierbedrijf TNT en met het 2,5-jarige meisje naar zee te gaan. Voor aanvang van de autorit ging hij samen met zijn dochter en schoonbroer Amine Salime koffiekoeken kopen bij een bakker op de Leuvensesteenweg. Met z'n drieën wandelden ze omstreeks 10.15 uur terug naar de auto. "In een fractie van een seconde zag ik hoe een vrachtwagen tegen enkele geparkeerde auto's botste", vertelt Amine. "Ik dacht meteen: die truck rijdt véél te snel." Dat zeggen ook andere ooggetuigen, maar verder onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten brengen.

Hartslag

"Ik kon nog net opzijspringen, maar mijn schoonbroer en nichtje hadden dat geluk niet. Zij werden geraakt door één van de geramde wagens. Hicham schreeuwde het uit van de pijn. Toen hij zijn dochter zag liggen, verloor hij het bewustzijn. Ik wilde Jade helpen, maar dat kon ik niet. Ik nam haar in mijn armen en zag dat ze nog leefde - ik voelde een hartslag. Maar even later blies ze haar laatste adem uit", zegt de oom in tranen. "Hicham zou alles gedaan hebben voor z'n dochter. Ze was zijn oogappel. Hij wilde haar een fantastische dag bezorgen. Jade zat vol levenslust. Dit is een drama voor onze familie."

