"Een liefdesbaby op mijn 50ste"

Patrick Onzia wordt opnieuw papa 24 juli 2018

Patrick Onzia viert zijn 50ste verjaardag dit najaar met een liefdesbaby. Zijn vriendin Aagje, 22 jaar jonger dan hij, is zwanger van een zoontje. "Toen ik zo'n vijf jaar geleden voor haar viel, zei ze meteen dat ze nog een kinderwens had", vertelt de zanger. "Logisch, ze was toen nog maar 23. Ik zag het idee om nog eens papa te worden helemaal zitten en hield er ook altijd rekening mee. Mijn enige voorwaarde was: 'Zolang het maar voor mijn 50ste gebeurt'. Dat zal niet lukken, want als de baby in november wordt geboren zal ik twee maanden 'overtijd' zijn. Maar daar kan ik wel mee leven. (lacht)" Onzia heeft uit z'n vorige relatie, die zeven jaar geleden eindigde, al twee zoons: Stijn (19) en Sander (12). De artiest organiseert op 22 september een jubileumconcert voor zijn 50ste verjaardag én zijn 30-jarige carrière. Bevriende collega's zoals Udo, Sandrine, Sven De Ridder en Dirk Van Vooren zullen met hem optreden in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Deze zomer staat Onzia ook met de revue 'D.I.S.C.O.' in Het Witte Paard in Blankenberge. (HL)

