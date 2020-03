Exclusief voor abonnees "Een jaar uitstel? Dan stop ik" Carrière-einde in mineur dreigt voor Pieter Timmers 23 maart 2020

Beter doen dan het olympisch zilver van vier jaar geleden in Rio? De kans is klein dat het Pieter Timmers (32) nog gaat lukken. De Limburgse zwemmer wou deze zomer in Tokio met een orgelpunt afscheid nemen van de topsport, maar de kans dat het coronavirus er anders over beslist, wordt groter en groter. "Als de Spelen naar volgend jaar worden verplaatst, is het gedaan", zegt hij.

