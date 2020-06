Exclusief voor abonnees "Een halve centimeter dieper en we stonden hier niet meer" Burgemeester Dirk De fauw neergestoken 22 juni 2020

00u00 0

"Dirk heeft chance gehad. Als dat mes een halve centimeter dieper was gegaan, stonden we hier niet meer", zegt Ann Staelens (60). Ze komt haar echtgenoot ophalen aan het ziekenhuis AZ Sint-Jan. Een witte pleister bedekt de hele voorkant van zijn hals. Zaterdagochtend stak een 35-jarige man de burgemeester van Brugge neer aan zijn advocatenpraktijk. Het aardappelmesje maakte een wonde van 14 centimeter - er waren 24 hechtingen nodig. "Hij wilde me duidelijk doden. Ik wil écht weten waarom", zegt Dirk De fauw (62). "Als bemiddelaar help ik die man al 15 jaar met zijn financiën. Natuurlijk heeft hij al eens gevloekt, omdat ik vond dat hij te veel verlangde met zijn bescheiden budget. Maar de laatste maanden klaagde hij niet. Ik zag dit totaal niet aankomen." De verdachte is aangehouden. Hij weigert te antwoorden op de vragen van speurders. (BJM/MMB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen