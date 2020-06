Exclusief voor abonnees "Een haartransplantatie gaat niet bij hem" 30 juni 2020

00u00 0

Ivann Vermeer (38) liet enkele jaren geleden zelf een haartransplantatie uitvoeren in Turkije en is nu zaakvoerder van Esthetic Airlines, een organisatie die advies verleent voor medische reizen en die BV's als Wout Bru (51) en Nicolas Liébaert (40), de man van Debby Pfaff, tot zijn klanten mag rekenen. "Voor een haartransplantatie zou Helmut niet in aanmerking komen, omdat zijn donorzone te klein is. Je moet van nature zelf nog meer haar achteraan het hoofd hebben."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen